Seedorf: “Difficile per la Juve accettare che il ciclo è finito. Serve pazienza”

L'ex centrocampista di Inter e Milan, durante la serata di Amazon Prime, ha commentato la sconfitta con il Villarreal della Juve

"Dopo i primi 20' bisognava provare a inserire più qualità. Spingere di più per cercare la vittoria. La Juve se va sotto fa fatica a recuperare, un po' pesante questo risultato. La Juve ha qualità per fare un gioco più offensivo. Difficile accettare che un ciclo è finito. Sono uscite grandi squadre dalla Champions. La Juve ha fatto tanto bene per tanti anni, ora è il momento di avere pazienza".