Seedorf: “L’Inter ha fatto bene fino ai cambi, poi qualcosa è andato storto”

Dopo Inter-Real Madrid, Clarence Seedorf, ex centrocampista nerazzurro, ha commentato così il match del Meazza

"Rodrygo ha dato vivacità al Real Madrid, cambio azzeccato. Anche Vinicius nella ripresa ha fatto bene. L'Inter ha fatto bene fino al momento dei cambi, poi qualcosa è andato storto. Ancelotti? Non può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, ma si porta a casa una vittoria molto pesante. Barella? Non so se non era in forma oppure se aveva qualche problema fisico. In riscaldamento non l'ho visto attivo come al solito".