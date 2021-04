Semplici: “Con l’Inter soffriremo ma abbiamo intenzione di controbattere. Nainggolan…”

Alla vigilia di Inter-Cagliari, Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara

Alla vigilia di Inter-Cagliari , Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per preparare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: " C’è poco da parlare in questo momento, dobbiamo passare ai fatti. Nainggolan? Quando un allenatore fa una scelta, la fa di comune accordo con il giocatore. Non vedo problematiche. Radja è un ottimo giocatore, ha dimostrato di saper fare più ruoli e ora sta davanti la difesa".

"Domani bisogna fare una partita di grande sacrificio, sicuramente soffriremo ma abbiamo intenzione di controbattere, di essere aggressivi, mettere in pratica quelle che sono le qualità dei nostri ragazzi. Ci siamo preparati per una partita del genere. Dobbiamo difendere e attaccare, avere equilibrio. Nandez si è allenato a parte tutta la settimana per precauzione dopo la botta che aveva preso. Il ragazzo sta bene, ha recuperato, vedremo farà parte dei nostri o meno per la gara di domani. Purtroppo oggi abbiamo perso Deiola per un problema al polpaccio".