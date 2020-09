Nations League – Sensi risponde a Dzeko: Italia-Bosnia finisce 1-1. KO la Slovacchia di Skriniar

Finisce 1-1 la prima partita della Nations League 2020-2021 per l’Italia di Roberto Mancini: al Franchi di Firenze, gli azzurri non riescono a battere la Bosnia che impone l’1-1 al termine di una partita ordinata. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Dzeko sugli sviluppi di un corner a mezz’ora dalla fine ma, al 67′, ci ha pensato il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi a firmare il gol dell’1-1 su assist di Insigne. Il forcing finale degli italiani non ha portato grandi risultati e il risultato è rimasto inchiodato fino alla fine sull’1-1. Oltre a Sensi, in campo per 90′ anche Barella oltre all’ex nerazzurro Biraghi. Tra le altre partite, si segnala il KO della Slovacchia di Skriniar (1-3) in casa contro la Repubblica Ceca.