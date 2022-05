UFFICIALE – Sensi, è lesione muscolare alla coscia: il comunicato della Sampdoria

È arrivato l'esito degli esami per Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito alla Sampdoria

Ecco il comunicato ufficiale del club blucerchiato dopo i controlli odierni: "Meno due alla Lazio. Dopo la riunione in sala video, i blucerchiati di Marco Giampaolo si sono dedicati ad un'esercitazione tecnico-tattica propedeutica alla preparazione della gara dell'"Olimpico", in programma sabato (ore 20.45).