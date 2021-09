Sky – Sensi, le prime sensazioni su entità dell’infortunio e tempi di recupero

Gli aggiornamenti del sito di Sky Sport sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, costretto al cambio con la Samp

Le prime sensazioni sull'infortunio di Stefano Sensi. Dal sito di Sky Sport arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dell'Inter, costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio contro la Sampdoria. Ecco le novità: "Stefano Sensi effettuerà gli esami strumentali nella mattinata di lunedì per valutare l'entità dell'infortunio. Dalle prime sensazioni si teme una lesione del collaterale del ginocchio destro che vorrebbe dire stop di circa un mese. Una brutta notizia per il classe '95, che già lo scorso anno a causa di diversi problemi muscolari ha collezionato solo 21 presenze in tutte le competizioni con l'Inter", si legge.