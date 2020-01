Sensi: “Abbiamo sofferto insieme e portato a casa un punto importante. Il cambio? Sto…”

Stefano Sensi a Inter TV dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, a ritmi molto alti. Abbiamo cercato di pressarli altissimi nel primo tempo, nel secondo hanno preso campo. L’importante è che la squadra ha reagito bene anche nei momenti difficili. Abbiamo sofferto insieme e portato a casa un punto importante. Stavo bene, quando mi ha cambiato il mister. Chiaro che due mesi e mezzo, quasi tre, si sentono nel ritmo partita. Ci alleniamo con grande intensità. Non ho avuto problemi, mi sono trovato bene. Questo è importante. Abbiamo affrontato un’Atalanta che ha messo in difficoltà tutte le squadre. Abbiamo imparato a soffrire durante la stagione, siamo riusciti a mantenere le zone di campo. Domani guarderemo gli errori e le cose positive. Siamo contenti ma non abbastanza, vogliamo sempre dare di più. Siamo arrivati a più di un record quest’anno ma non dobbiamo montarci la testa. Vogliamo arrivare in fondo alla stagione nel miglior modo possibile”.

(Inter TV)