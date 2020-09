Serena: “Scudetto, è lotta Juve-Inter-Napoli. Apprezzo Hakimi. Io non contento di…”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Aldo Serena, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A.

Alla fine chi la spunterà?

“Immagino una lotta a tre fra Juve, Inter e Napoli. Stimo moltissimo Gattuso, sta facendo solo cose giuste”.

Come giudica il mercato fatto finora da Milan, Inter e Juve, squadre con cui ha giocato e vinto lo scudetto?

“Inter e Juve, pur con limiti economici, sono entrambe bene attrezzate. Penso che il vero botto di questa sessione sarà l’attaccante bianconero. Per il resto, apprezzo Hakimi e Kulusevski, entrambi destinati a diventare molto forti. Quanto al Milan, sta facendo quello che serve per tornare al suo livello, e giocare già dall’anno prossimo la Champions League”.

“All’inizio, non ero contento. Fosse stato per me, sarei rimasto sempre all’Inter, ma mi davano continuamente in prestito. Ho giocato un derby con addosso la maglia del Milan, e dopo venti giorni ero di nuovo in ritiro con i nerazzurri. Sono sceso in campo col Toro contro la Juve, e dopo tre settimane sono passato in bianconero. Arrivai a pensare che fosse il mio destino e lo accettai”.

Nell’epoca delle proprietà straniere e delle plusvalenze, i club hanno ancora un’identità propria?

“È molto molto difficile mantenerla, soprattutto nelle grandi realtà. L’ultimo baluardo ormai è il legame fisico con la città, che non va dato per scontato e va difeso. Siamo sicuri che un nuovo proprietario, per necessità di stadio e convenienza logistica, non possa un giorno spostare l’Inter a Udine, la Sampdoria a Lucca o la Spal nel Lazio? Sembra uno scenario apocalittico, ma negli sport statunitensi è successo. La mia speranza è che invece si sviluppi un percorso inverso, di recupero d’identità. L’identità aiuta a vincere e lo dimostrano storie sportive come il Barcellona, costruito attorno a un gruppo di giocatori cresciuti lì, o la Juventus, quasi da sempre in mano alla stessa famiglia”.