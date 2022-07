Serginho: “Inter e Milan si sono rinforzare, ma gli scudetti non si vincono sulla carta”

«Inter e Juve si sono rinforzate molto, ma i titoli non si vincono sulla carta. Altrimenti la Champions sarebbe finita quasi sempre a Parigi».

«Quando sfiderà il Milan avrò il cuore diviso, perché lì ci sono persone come Berlusconi e Galliani, che per me sono state importanti. Adriano l'ho sentito proprio oggi, è gasatissimo. Credetemi: è ringiovanito di una trentina d'anni...».