Serie A 2022-2023, definite le date: si inizia prima di Ferragosto, ultima giornata a giugno

Il Consiglio di Lega tenutosi ieri ha chiarito le date della prossima Serie A, che a novembre lascerà spazio al Mondiale. Sarà la FIGC a rendere le date ufficiali ma l'inizio è previsto per il weekend del 13-14 agosto e si finirà domenica 4 giugno 2023. L'ultima data prima del Mondiale è il 13 novembre, mentre si deciderà più avanti in merito alla ripresa dopo la sosta e sulla distribuzione di altri stop ed infrasettimanali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che ipotizza un ritorno in campo il 5 gennaio 2023, dato che molto difficilmente verrà riproposto l'esperimento del Boxing Day.