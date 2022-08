Serie A, dai 36 gol al primato di imbattibilità: i record da battere in quota

Tutti i primati e record da battere nella nuova Serie A 2022/2023, che prenderà il via sabato prossimo 13 agosto

La Serie A 2022/23 un record l’ha già battuto in partenza: la stagione che partirà il 13 agosto avrà l’inizio più “precoce” della storia, in anticipo di cinque giorni rispetto al 18 agosto 2018, ma sono diversi i primati che potranno essere battuti durante l’anno. Superare quota 36 gol segnati in campionato - record attualmente detenuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile - è un'impresa proposta a 18 dagli esperti Snai. Molto difficile sarà invece superare l’imbattibilità di Gianluigi Buffon, capace di resistere 974 minuti consecutivi nella stagione 2015/16, eventualità offerta a 33.