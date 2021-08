Serie A, la Lazio affossa lo Spezia: 6-1! Atalanta bloccata in casa dal Bologna

Con un punteggio tennistico, la Lazio di Maurizio Sarri vince all'esordio stagionale all'Olimpico contro lo Spezia di Thiago Motta

Con un punteggio tennistico, la Lazio di Maurizio Sarri vince all'esordio stagionale all'Olimpico contro lo Spezia di Thiago Motta, affossato addirittura per 6-1. E pensare che gli ospiti erano passati addirittura in vantaggio dopo 4' grazie al gol di Verde. Poi, però, si scatena Immobile, che nel giro di mezz'ora mette a segno una tripletta (nel mezzo, anche un rigore sbagliato) e manda i biancocelesti all'intervallo in vantaggio per 3-1. Nella ripresa, Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto arrotondano il risultato.