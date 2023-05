Serie A, Bologna-Roma 0-0: un punto a testa per Thiago Motta e Mourinho

Finisce 0-0 la sfida del "Dall'Ara" tra Bologna e Roma. Un punto a testa per Thiago Motta e Mourinho, un risultato che fa felice soprattutto l'Inter, che in questo modo allunga a +7 sui giallorossi e si avvicina alla certezza matematica di un posto tra le prime 4. Poche emozioni e ancor meno occasioni, con i capitolini in piena emergenza e con numerosi giovanissimi in campo.