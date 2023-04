Serie A, Bologna-Udinese 3-0: tris rossoblù ai friulani. Thiago Motta vola

Il Bologna batte 3-0 l'Udinese e sale a 40 punti. Reti di Posch, Moro e Barrow. Brutta sconfitta per la squadra di Sottil

Il Bologna batte 3-0 l'Udinese e sale a 40 punti. Reti di Posch, Moro e Barrow. Brutta sconfitta per la squadra di Sottil che rimane a 38 punti, scavalcata proprio dai rossoblù. Altra grande prova per la squadra di Thiago Motta che nel primo tempo condiceva per 2-0 e ha chiuso poi i conti nella seconda frazione.