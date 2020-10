Gol e spettacolo nel lunch match di questa giornata di Serie A. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco si è imposto per 4-2 sul Crotone alla Sardegna Arena. Sono stati proprio gli ospiti ad andare in vantaggio al 21′ con Messias, prima delle reti di Lykogiannis (su calcio di punizione al 25′) e Simeone (35′) e del 2-2 firmato Molina al 42′ . Al 45′ Sottil ha riportato in avanti la squadra di casa, prima del definitivo 4-2 firmato da Joao Pedro.