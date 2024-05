Serie A, i risultati delle 18: l’Atalanta spazza via il Torino, pareggia il Napoli

Appena terminata la stagione di Serie A anche per Atalanta e Napoli. I bergamaschi, reduci dalla vittoria dell'Europa League, hanno regolato la pratica Torino con un secco 3-0 in casa. Match mai in discussione, che spazza via le ultime speranze della Roma di accedere in Champions League. L'Atalanta infatti, per liberare lo slot ai giallorossi, avrebbe dovuto chiudere al quinto posto: ora è quarta, davanti al Bologna e potrà addirittura puntare al terzo posto nel recupero con la Fiorentina del prossimo 2 giugno. Di Scamacca, Lookman e Pasalic (su rigore) le reti nerazzurre.

Nell'altra gara in programma alle 18 il Napoli non è andato oltre lo 0-0 in casa con il Lecce. Gli azzurri chiudono il campionato al decimo posto, con un'ulteriore beffa. In caso di vittoria, infatti, avrebbero scavalcato proprio il Torino al nono posto, concedendosi di sperare almeno nella Conference League. Per il club di De Laurentiis si chiude l'annata in cui non ha mai conservato la possibilità di difendere il titolo.