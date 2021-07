Serie A, la Juventus è di nuovo favorita: l’Inter campione insegue a quota 3,00

Secondo i bookmaker, è la Juventus la favorita per lo scudetto nella Serie A 2021/2022: ecco il pensiero con le quote

Non sarà quindi facile confermarsi per l’Inter di Inzaghi che avrà il delicato ruolo di sostituire Conte. I campioni d’Italia partono come seconda forza a quota 3,00. Con il calciomercato che potrebbe rivoluzionare i valori della lavagna Betaland, l’Atalanta sogna il salto di qualità dopo anni passati a consolidarsi nei vertici del campionato e a dar fastidio alle big. Gasperini può puntare in alto in Serie A ed è proposto campione con i bergamaschi a 6,50. A seguire il Milan, che l’anno scorso è stato in corsa, ma che al momento viene bancato a 10. Poi il Napoli di Spalletti a quota 12 su Betaland e la Roma di Mourinho a 15. La Lazio riparte da Sarri, nome che sta facendo sognare la piazza biancoceleste, ma che al momento non basta per colmare il big con le favorite: il sogno vale 35 volte la posta.