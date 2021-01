La Lazio di Simone Inzaghi raccoglie altri tre punti importanti in campionato. I biancocelesti hanno vinto all’Olimpico per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo di De Zerbi. Inutile per i neroverdi l’iniziale vantaggio siglato da Caputo al 6′, prima del pareggio di testa di Milinkovic Savic al 25′. Di Immobile il gol partita al 72′. Lazio ora a pari punti con il Napoli, in attesa del recupero di campionato tra gli azzurri e la Juventus.