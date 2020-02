E’ terminato 2-1 per il Lecce il primo anticipo di questa giornata di Serie A. Al Via del Mare la squadra di Liverani si è imposta per 2-1 su quella di Di Biagio, all’esordio in panchina. In rete Mancosu e Majer per i giallorossi, Petagna per i biancoazzurri per il momentaneo 1-1.