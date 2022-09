VIDEO/ Serie A, miglior gol 21/22: Calhanoglu in gara con la ‘specialità della casa’

La perla del centrocampista turco dell'Inter tra candidata per il miglior gol della passata stagione di Serie A

C'è anche una prodezza di Hakan Calhanoglu in lizza per il miglior gol della passata stagione. Toccherà agli utenti del web decidere, attraverso il sito del Gran Galà del Calcio AIC. Il turco è in gara con la specialità della casa: un tiro violento da fuori area contro il Cagliari.