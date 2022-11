SERIE A – Il Milan batte la Fiorentina nel recupero, ma quante polemiche

La Viola reagisce e trova il pari con Barak. Nella ripresa la squadra di Italiano recrimina per un intervento di Tomori in area su Ikoné, ma che Sozza e il Var considerano non falloso. Nel finale la Fiorentina sfiora il gol più volte, ma sono i rossoneri a segnare e anche qui non sono mancate le polemiche per un possibile fallo di Rebic su Terracciano.