Prima occasione per l'Inter per archiviare definitivamente la pratica scudetto, con cinque giornate di anticipo. Bookmaker e scommettitori credono nella vittoria di Inzaghi nel derby di lunedì sera contro un Milan ancora scottato dopo il flop in Europa League: il segno 2 si gioca a 1,95 su Planetwin365 ed è stato scelto quasi da un italiano su 2 (precisamente il 49%, contro il 25% dell'1), mentre per la scossa rossonera si va dal 3,70 di Snai al 3,75 di William Hill, con il pareggio poco più basso (3,60).

Le due squadre vantano i migliori attacchi del campionato: gli analisti puntano dunque su un match da Over 2,5 e Goal, in vantaggio a 1,70 e 1,60 sui segni Under 2,5 e No Goal, proposti a 2,03 e 2,20l. Lautaro Martinez e Thuram sono i giocatori in prima fila per il gol: una rete dell'argentino paga 2,50, subito dietro il francese a 2,75. Nelle sue quattro sfide di Serie A contro l'Inter, Giroud ha realizzato tre reti: un altro centro vale 3,15, mentre si sale a 3,65 per Leao.