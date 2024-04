Dopo la conquista della semifinale di Champions League i bergamaschi vincono anche in campionato

Vince ancora l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si porta a quota 54, al sesto posto, ma con una gara da recuperare. 2-1 il risultato finale in casa del Monza, firmato da De Ketelaere e Touré per gli ospiti, prima della rete di Maldini che con un palo in extremis ha acceso ulteriormente il finale di gara e alimentato invano le speranze di rimonta degli uomini di Palladino.