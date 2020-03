Serie A, Parma-Spal posticipata di 30 minuti: la FIGC valuta la sospensione del campionato

La sfida tra Parma e Spal, anticipo in programma alle 12.30 e gara valdia per la 26esima giornata di Serie A, non prenderà il via nell’orario stabilito. La FIGC sta valutando l’ipotesi di sospendere il campionato per l’emergenza legata al Coronavirus dopo l’appello del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Secondo quanto riferisce DAZN, la decisione definitiva della Federazione verrà presa entro le ore 13: la Lega ha comunicato la decisione di posticipare di 30 minuti l’inizio della gara, in attesa del verdetto finale.