Serie A, vincono Napoli, Atalanta e Lazio. Pari Roma a Sassuolo, Cagliari ancora KO

I risultati delle gare delle 15 della 10a giornata di ritorno di Serie A

Tanti gol nelle gare delle 15 della 10a giornata di ritorno di Serie A dopo il pareggio per 1-1 tra Milan e Sampdoria. Vince l'Atalanta in casa contro l'Udinese, così come Lazio e Napoli rispettivamente su Spezia e Crotone. Pareggio invece in Sassuolo-Roma, Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina. KO ancora il Cagliari, che perde in casa contro il Verona.