Serie A, Sampdoria-Verona 3-1: doppietta di Gabbiadini, ossigeno per Stankovic

Torna a vincere la Sampdoria: i blucerchiati vincono 3-1 lo scontro salvezza contro il Verona e ritrovano la vittoria che mancava dal 4 gennaio, salendo così a quota 15 punti in classifica. Ossigeno per la formazione di Stankovic, che può ora rilanciare le proprie chance di permanenza in Serie A. Padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo grazie alla doppietta di Gabbiadini; nella ripresa due gol annullati agli ospiti per fuorigioco, prima della zampata nel finale di Faraoni. In pieno recupero Zanoli chiude i conti in contropiede.