Il risultato della gara delle 15

Continua il magic moment di Dusan Vlahovic, che continua a segnare e a far vincere la sua Fiorentina. La squadra di Italiano cala infatti il poker alla Salernitana nel segno del centravanti serbo, di Bonaventura e Maleh. La Viola si riporta dunque al quinto posto in classifica a quota 30 punti, mentre la squadra di Colantuono resta ferma a 8 in fondo alla classifica.