Serie B, il Venezia elimina il Lecce e vola in finale playoff. Panchina per Esposito

I lagunari affronteranno la vincente del doppio confronto tra Monza e Cittadella

Il Venezia è la prima finalista dei playoff di Serie B. E' bastato l'1-1 (in gol Aramu su rigore e Pettinari) in casa del Lecce nella gara di ritorno ai lagunari, vittoriosi all'andata oer 1-0 tra le mura amiche. Il giovane Sebastiano Esposito, in prestito dall'Inter alla squadra di Paolo Zanetti, è rimasto in panchina per tutta la gara. Ora c'è attesa per l'altra semifinale di ritorno, Monza-Cittadella: alla squadra di Brocchi serve un'impresa dopo il 3-0 subito all'andata.