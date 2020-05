CdS – Serie A e Champions League, si pensa anche alla prossima stagione: ecco le date di inizio

Dal Corriere dello Sport arrivano indiscrezioni che riguardano la ripresa della stagione in corso, ma anche la prossima, in attesa di ufficialità. “Dal 20 al 31 agosto – si legge – ci sarà spazio solo per le coppe europee. I format di queste ultime saranno definiti nel comitato esecutivo del 17 giugno: potrebbero esserci dei tagli se saranno concesse date in più ai campionati nazionali. Come? Lasciando alle leghe i week end dell’8-9 e del 15-16 agosto e disputando Champions ed Europa League il 4-5-6, l’11-12-13, il 18-19-20, il 21-22-23, il 24-25-26 più le due finali. L’alternativa è comprimere il format delle coppe. A metà giugno sapremo. La Lega resta comunque decisa a ripartire il 13 giugno e a concludere il 2 agosto. La prossima stagione inizierà l’1 settembre con la A che partirà il 12-13 settembre e la Champions il 20 ottobre”.