GdS – Serie A, la Lega approva il piano B: ecco cosa accadrà in caso di nuovo stop

Arrivano novità importanti sulle sorti della Serie A. Cosa succederà nel caso in cui verrà nuovamente sospeso il campionato? La Gazzetta dello Sport spiega: “L’assemblea di ieri ha impegnato i club in oltre tre ore di discussione (dalle cinque e mezza del pomeriggio fino quasi alle nove) ma alla fine ha fatto emergere una posizione compatta: 16 favorevoli, 3 astenuti (Roma, Lazio e Napoli) e 1 contrario (Milan) hanno votato una precisa definizione del piano B. Niente algoritmo federale, bocciato dalle società. In caso di definitivo stop del campionato la classifica si comporrà aggiungendo alla quota già conquistata sul campo, la media punti moltiplicata per le giornate che mancano alla conclusione del torneo. Media punti che sarà differenziata tra quella casalinga e in trasferta. Operazione semplice che porterà a definire la graduatoria finale, ma che non potrà assegnare scudetto e retrocessioni. A meno che nel frattempo non saranno matematicamente decisi”.