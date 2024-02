Le formazioni della partita di recupero della 21esima giornata, quella che i biancocelesti hanno saltato per partecipare alla Supercoppa

Si recupera oggi la sfida tra Torino e Lazio valida per la 21esima giornata di Serie A: i biancocelesti avevano partecipato alla semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter in Arabia. Juric schiera Ilic a centrocampo e a supporto di Sanabria e Zapata manda in campo Vlasic. Sarri sceglie Isaksen nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.