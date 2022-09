Severgnini: “Inzaghi diventi Sergente. Il biscione sorride finché non ti stritola”

Questa la sua riflessione: "L’Inter, oggi, ha bisogno di un Sergente. Appassionato, ma deciso. Questo non vuol dire che debba cambiare allenatore (sarebbe un peccato, la squadra giocava bene: poi, Bologna). Vuol dire che l’allenatore deve cambiar passo, finché è in tempo. Il piacentino Inzaghi, alla Lazio, ha gestito per anni il tonitruante neo-senatore Claudio Lotito: è temprato. Ma ricordi, in attesa della Roma di Mourinho, uomo del pantheon nerazzurro: il biscione milanese è gentile, sorridente, ipnotico. Finché non ti stritola".