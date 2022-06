Severgnini: “Lukaku? Troppo intelligente per non sapere che ora dovrà dimostrare”

"L'avevo detto, era abbastanza prevedibile. Noi siamo felicissimi di riaverlo, grande campione, fuoriclasse immarcabile e uomo sensibile. Ora però deve dimostrare qualcosa non basta tornare e dire sono contento. È fortissimo, conosce ambiente, campo, compagni, conoscerà il mister. L'Inter ora è più forte, però ora deve dimostrare qualcosa, ma è troppo intelligente per non capirlo. Scudetto? Lo abbiamo perso perché avevamo due matchpoint e li abbiamo buttati. Dzeko ha fatto benissimo. La buona notizia è che non è andato via Lautaro. Skriniar? È un dispiacere se se ne andrà. Bisogna guardare avanti però: tra Skriniar e Bastoni giusto tenere il più giovane. Serve lungimiranza".