Inter, Ranocchia: “Domani dobbiamo vincere. Abbiamo una base molto solida”

Le parole del difensore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Sheriff Tiraspol-Inter

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, si è presentato al fianco di Simone Inzagh i in conferenza stampa alla vigilia di Sheriff-Inter. Queste le sue parole, riportate dai canali ufficiali nerazzurri:

Aver giocato contro l’Udinese ti ha dato uno sprint in più?

Sono contento che abbiamo vinto la partita contro l’Udinese e che abbiamo dato continuità ai risultati. Cerco sempre di farmi trovare pronto e di fare il bene della squadra, anche aiutando i nuovi e i più giovani che hanno bisogno di un consiglio o di altro. Siamo qui per parlare della Champions League e su questo posso dire che domani dobbiamo vincere questa partita.

Come fa un giocatore riesce a rimanere sul pezzo anche mentalmente quando non ha una continuità di minutaggio in campo?