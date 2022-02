Derby da 3 milioni per l’Inter. San Siro pieno di vip, per la Cbs diventa uno show

La sfida di questa sera sarà trasmessa in 200 Paesi, a San Siro ci saranno 37mila tifosi a gustarsi la sfida tra Inter e Milan

Andrea Della Sala

Grande attesa per il derby di questa sera tra Inter e Milan. La super sfida di questa sera sarà vista in tutto il mondo e al Meazza sono attesi 37mila tifosi per assistere alla gara.

"C’è tutto il pianeta dentro a questo derby. Un mondo fatto di sentimenti, ma pure di telecamere: 200 circa saranno i Paesi collegati attraverso 50 broadcaster. L’entusiasmo alle stelle è stato misurato anche in Italia, visto che l’Inter non è neanche arrivata al punto di aprire la vendita libera per i biglietti: tutti e 37mila i tagliandi polverizzati prima, per un incasso da 3 milioni circa nonostante la capienza al 50%.

Prevista comunque la solita sfilata di istituzioni e tifosi più o meno vip: in prima fila il ministro della Difesa e noto milanista Lorenzo Guerini, e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, di fede interista. E poi ancora l’a.d. della Lega Calcio Luigi De Servio, Ignazio La Russa, Adriano Galliani, Andrea Pirlo e tre quarti della Bobo Tv: Vieri-Pirlo-Adani (manca solo Cassano). Assieme a loro una tifosa davvero speciale: Giancarla Gariati, 84 anni di puro interismo, frequentatrice di San Siro dal 1962. In un’intervista alla Gazzetta ieri aveva ammesso che, essendo priva di abbonamento a causa della pandemia, si sarebbe limitata ad ascoltare il match con una radiolina fuori dallo stadio prima di tornare a casa in tram, ma l’Inter l’ha resa felice: l’ha invitata a sorpresa, siederà nel primo anello rosso", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Tra la cinquantina di broadcaster, proprietari dei diritti della partita, c’è anche la CBS che distribuisce tutta la A negli Usa: un investimento da 58 milioni di euro a all’anno, a cui se ne aggiungono altri sei a stagione per la Coppa Italia. Prova che il nostro campionato ha anche grande appeal internazionale, e il derby è la miglior testimonianza: copriranno la partita come si addice ai grandissimi eventi sportivi mondiali. Il derby è atteso anche negli USA e per offrire il miglior prodotto possibile CBS si presenterà a San Siro con quasi venti persone, tra produttori, talent (tra cui Bobo Vieri) e giornalisti. È in assoluto la prima volta che una produzione americana investe così tanto su una sfida di A, intorno a cui costruire un autentico show", aggiunge il quotidiano.