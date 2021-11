Il Giornale – Italia del pari e niente. Manca qualità: non è nemmeno figlia di…

Riccardo Signori, sulle pagine de Il Giornale, ha analizzato quanto accaduto ieri a Belfast tra Irlanda del Nord e Italia

"Non poteva finire peggio. E mettiamoci pure lo sfogliar di rimpianti: non tanto i rigori sbagliati da Jorginho, quanto il pari casalingo con la Bulgaria. L’Italia del “pari e niente” più si è affossata da sola in un girone non proprio difficile. Ed ora sarà vita dura, anzi durissima, per trovar posto al mondiale (...). Aggiungiamo che questa Italia non è figlia di quella banda assatanata e lucida che giocava l’Europeo. Qui manca qualità tecnica nei passaggi e nell’ultimo passaggio: troppi errori e poche illuminazioni (...). La miglior fantasia sta nelle scarpe di Bonucci: ecco spiegate le difficoltà".