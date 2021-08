Signori: “Sorteggio Champions? Curioso che le tre ribelli della Superlega…”

Le considerazioni del giornalista nel suo editoriale a poche ore dalla compilazione della fase a gironi di Champions

Nel suo editoriale per Il Giornale, Riccardo Signori si è soffermato sul sorteggio dei gironi di Champions League in programma oggi. Questo il suo focus: "Curioso, ma anche il destino si vuol divertire, che le tre ribelli della Superlega siano relegate tutte in seconda fascia: Juve, Real Madrid e Barcellona. Vero che fa parte della compagnia pure il Paris Saint Germain, collezionista di calciatori, come fossero figurine, dopo aver ripudiato la Superlega e disperatamente aggrappato all’idea di far felice il suo sceicco.