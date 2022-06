CdS – Inter, se parte Skriniar arrivano Bremer e Milenkovic: sì dei giocatori

Due al posto di uno: è questa la strategia dell'Inter per la difesa in vista della prossima stagione. Tutto, come scrive il Corriere dello Sport, dipende però dall'eventuale cessione di Milan Skriniar: "Bremer più Milenkovic. L'Inter ha già incassato un doppio sì. Quello del brasiliano risale addirittura allo scorso gennaio. E da allora sta resistendo. A quanto pare anche ai movimenti del Milan, che ha provato a inserirsi una volta verificate le difficoltà a raggiungere Botman. Quello del serbo, invece, è decisamente più recente (risale la scorsa settimana) ed è una mossa che nasce dalla sempre più probabile cessione di Skriniar. Per affondare il colpo (o i colpi), però, il club nerazzurro ha la necessità di incassare. Insomma, proprio l'addio dello slovacco potrebbe essere la scintilla per un nuovo scatto di mercato".

"La prossima settimana potrebbe esserci il primo sondaggio con il Torino per cercare almeno di imbastire l'operazione Bremer. Per abbassare le richieste di Cairo, l'Inter farà leva sulla volontà del giocatore e anche sulla clausola che già il prossimo gennaio permetterà al brasiliano di liberarsi per soli quindici milioni. I piani nerazzurri, inoltre, prevedono di inserire nell'affare una contropartita tecnica: uno tra Gagliardini o Pinamonti. Se Bremer è un rinforzo programmato da tempo, come premesso Milenkovic sarebbe il sostituto di Skriniar. Il reparto difensivo nerazzurro, infatti, nella prossima stagione si configurerà con 4 centrali intercambiabili, più D'Ambrosio e Dimarco. Anche con la Fiorentina, per il momento, non sono stati avviati discorsi, ma il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e dunque la sua valutazione non potrà essere superiore ai quindici milioni di euro".