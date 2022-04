Skriniar: “Avanti così, è ancora tutto aperto. Calo di marzo? Abbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Spezia-Inter, Milan Skriniar ha parlato così della vittoria dei nerazzurri

"La partita con la Juventus ci ha aiutato moltissimo, oggi stiamo vincendo ma soprattutto giocando per vincere. Mi sento bene, sono contento di poter dare una mano alla squadra e sono contento quando la squadra vince, è importante ed è questo l'obiettivo. Dobbiamo continuare così, anche oggi ci siamo complicati la vita ma ci è andata bene e dobbiamo continuare così. Mancano ancora tante partite ed è ancora tutto aperto. Devo ancora lavorare tanto per arrivare a livelli dei campioni, non voglio mollare un centimetro. Abbiamo sbagliato atteggiamento nelle partite, il calcio è così ed è girato tutto male. Abbiamo avuto la forza di rialzarci, adesso è importante non mollare".