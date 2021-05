Skriniar: “Inter, che impresa! Abbiamo fermato il dominio della Juve”

Il difensore dell'Inter ha parlato alla stampa slovacca dello scudetto conquistato dai nerazzurri

L'Inter sta ancora festeggiando e molti ancora non si rendono conto di essere campioni d'Italia. Tra questi anche Milan Skriniar che ha parlato alla stampa slovacca di come sono riusciti a interrompere il domino della Juve in Italia.

"Provo sentimenti indescrivibili, una gioia irreale. Confesso che non mi aspettavo che vincessimo domenica. Pensavo di chiuderla in casa con la Samp tra una settimana. È successo, e sono solo contento che sia andata così. È un enorme successo. Per me, la società, i tifosi. Dopotutto, stanno aspettando da undici lunghi anni ...".