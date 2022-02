Skriniar: “Stasera abbiamo visto un’Inter che può giocare contro chiunque. Per noi ora…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta in Champions League: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una delle squadre più forti al mondo. Purtroppo abbiamo perso una partita per palle inattive, questo è un peccato. Dobbiamo rialzare la testa e andare avanti. Abbiamo visto un'Inter che può giocare contro chiunque ci mancava solo fare gol. Abbiamo concesso poco, dobbiamo essere più cattivi e determinati nei dettagli. Da domani testa al Sassuolo, sarà un'altra partita difficile. Tutte saranno difficili per noi ora".