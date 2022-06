Skriniar, il Psg prova a convincerlo. E il Chelsea può far accelerare la trattativa

Il difensore dell'Inter è l'obiettivo numero uno del Psg, ma anche gli inglesi si sarebbero fatti sotto per il centrale slovacco

Milan Skriniar è il difensore più desiderato del momento. Il Psg è in pressing, ma l'Inter per cedere il centrale slovacco chiede circa 80 milioni di euro, o almeno 70 più bonus.

"Il Psg finora ne ha proposti 50 più bonus e, temendo la concorrenza del Chelsea, potrebbe arrivare a quella cifra. Ma se il Chelsea può puntare sui buoni rapporti con l'Inter per l'affare Lukaku, è anche vero che i nerazzurri non intendono abbassare troppo la valutazione del giocatore. E intanto il Psg cerca di convincere anche Skriniar: dopo una prima offerta di 7 milioni, ne sarebbe arrivata una nuova da 9.2, molto più del doppio di quanto Skriniar prende all'Inter, 3.8. In caso di sua partenza, si lavora agli eredi: Milenkovic e Bremer i nomi caldi", riporta Tuttosport.