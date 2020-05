Crollo ascolti, Sky corre ai ripari: cancellati addirittura 8 canali, uno di questi è sportivo

Gli effetti catastrofici del coronavirus si fanno sentire e colpiscono anche i colossi della tv. Come per esempio Sky, che attualmente attraversa uno dei momenti più duri da 17 anni a questa parte, ovvero dal suo sbarco in Italia. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, infatti, l’emittente di Rupert Murdoch avrebbe deciso, tra l’1 e il 2 maggio, di cancellare nel nostro Paese addirittura otto canali (di editori terzi) per far fronte al crollo degli ascolti, che hanno comportato anche una diminuzione della raccolta pubblicitaria.

In particolare, a farne le spese sarebbero stati TeenNick, Mtv Hits, Mtv Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Jr e Disney Jr +1. Fra i canali sportivi, invece, sarebbe stato cancellato Bike Channel, in crisi già da tempo e sparito dall’offerta televisiva di Sky già per qualche giorno nel 2019.

