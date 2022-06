Sky – Inter, Radu alla Cremonese: domani la firma del portiere

Il portiere classe 97 passa alla Cremonese in prestito: prevista per domani la firma sul contratto

Lo aveva annunciato il suo agente Oscar Damiani, domani sarà ufficiale: Andrei Radu passa in prestito dall’Inter alla Cremonese. Lo conferma anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che conferma come sia prevista per domani la firma del giocatore classe 97 sul contratto che lo legherà per una stagione al suo nuovo club.