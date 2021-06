Sky – Inter, Radu prende tempo: attende una proposta di rinnovo dalla Lazio

Il difensore rumeno è in scadenza di contratto: Inzaghi lo vorrebbe con sè a Milano, attesa per le mosse di Lotito

Uno dei nomi accostati più frequentemente all'Inter è quello di Stefan Radu , esperto difensore della Lazio, in scadenza di contratto e fedelissimo di Simone Inzaghi. Sky Sport fa il punto per quanto riguarda la situazione del rumeno:

"Radu è uno che con Inzaghi ha un rapporto strettissimo, oltre che essere recordman di presenze con la maglia della Lazio. Proprio per questo motivo vuole aspettare qualche giorno per capire se la Lazio gli farà una proposta di rinnovo, dipenderà anche da Sarri e dalle sue valutazioni. Se nei prossimi giorni non dovesse arrivare questa proposta da parte dei biancocelesti allora potrebbe dire sì all'Inter, vorrebbe dire che non sarebbe stata una sua scelta di forza quella di cambiare aria ma una decisione condivisa.