Sky / Napoli-Inter, Gattuso verso un’esclusione eccellente: Zielinski c’è, in avanti…

La probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro l'Inter con le possibili scelte del tecnico Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso pensa a un'esclusione eccellente in vista della sfida contro l'Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'allenatore del Napoli potrebbe lasciare in panchina Dries Mertens per lanciare dal 1' il tridente formato dal grande ex Matteo Politano, Osimhen e Insigne. I tre hanno giocato insieme solo in tre occasioni con tre successi portati a casa.