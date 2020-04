Sky – Inter, nelle prossime settimane il rinnovo di capitan Handanovic

In attesa di far riparlare il campo, l’Inter si muove anche per blindare i calciatori della sua rosa. Nelle prossime settimane, infatti, Samir Handanovic firmerà il rinnovo di contratto col club nerazzurro. Secondo quanto riporta Sky Sport, il capitano dell’Inter prolungherà di un altro anno il suo contratto. Accordo già trovato, manca solo la firma per rendere il rinnovo ufficiale.