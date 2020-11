Nations League, Slovacchia-Scozia: Skriniar in campo dal primo minuto

La Slovacchia di Milan Skriniar, dopo la vittoria nello spareggio per l’Europeo, torna in campo per la sfida di Nations League contro la Scozia. Il difensore dell’Inter sarà regolarmente al centro della difesa slovacca dal primo minuto al fianco di Satka: calcio di inizio alle ore 15.

SLOVACCHIA (4-1-4-1): Rodak; Pekarik, Satka, Skriniar, Mazan; Hrosovsky; Duris, Kucka, Hamsik, Gregus; Duda.

SCOZIA (4-3-3): Gordon; Considine, Cooper, McKenna, Tierney; Palmer, McGinn, McLean; Christie, McBurnie, Armstrong.