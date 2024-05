"I superlativi hanno spazzato via i diminutivi, Super-Simo ha scritto un pezzo di storia dell'Inter e cambiato per sempre la sua. Ha vinto 6 trofei in 3 stagioni, riportando l'Inter in finale di Champions e costruendo una squadra più europea di quella che in maniera frettolosa Conte gli aveva consegnato nell'estate del 2021. Così si è compiuto il passaggio da Inzaghino a Inzagone".