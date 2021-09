SM – Fiorentina-Inter, ecco la richiesta fatta da Inzaghi alla squadra

Tra poche ore tornano in campo i nerazzurri per il turno infrasettimanale in casa dei viola di Italiano

"Dimenticare l'euforia per i sei gol al Bologna e proseguire nella scia delle prestazioni fatte finora, è questa la richiesta fatta da Simone Inzaghi alla squadra. Dimostrare continuità è il compito che spetta invece al tecnico. Stasera sarà una bella sfida contro Italiano, senza Correa e Vidal. Ha tutto quello che gli serve per tornare in vetta". Questo il focus proposto da Sport Mediaset a proposito della gara del Franchi in programma tra poche ore per l'Inter, chiamata ad una prova di forza contro una delle squadre più in forma del momento. Una vittoria proietterebbe i nerazzurri in testa in attesa del Napoli.